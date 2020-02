Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir un home de 20 anys, de nacionalitat algeriana i veí de Valls, com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força, un d’ells en grau de temptativa.

Els fets van tenir lloc la matinada del 23 de febrer quan un veí del carrer Ramon i Cajal va alertar els mossos que un home havia intentat forçar la finestra de la terrassa per accedir a casa seva. Immediatament, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar a l’edifici i la víctima va relatar-los que des del seu terrat es podia accedir a altres àtics de l’edifici. Acte seguit, els agents van observar com el lladre encenia el llum d’una de les escales i fugia en direcció al pàrquing.

Llavors, tres agents dels Mossos van entrar al portal i van poder interceptar-lo sota l’escala del pàrquing, on també van localitzar una bossa de mà on hi havia un moneder amb la documentació d’un veí, diners, dos jocs de claus, dos tornavisos i una lot.

Amb els objectes recuperats, els agents van fer comprovacions al pis i van observar que el lladre havia forçat la finestra per accedir al domicili. A més, la víctima va entregar als agents una bossa de plàstic que va trobar a la terrassa amb diverses eines així com una màquina polidora, una radial, una serra elèctrica, unes estenalles i una llima de fusta.

Els agents van contactar amb el propietari d’un altre àtic que va confirmar-los que les eines que els mossos havien recuperat eren de la seva propietat i que les tenia guardades en un armari amb un tancat de vidre de la terrassa.

Per tot això, i amb els diferents indicis incriminatoris, els Mossos d’Esquadra van detenir-lo per tres robatoris amb força a domicili, un d’ells en grau de temptativa. El detingut va passar dimarts a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.