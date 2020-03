Un mosso d’esquadra de 57 anys mor per coronavirus

Un agent dels Mossos d’Esquadra de 57 anys ha mort per coronavirus, segons ha explicat el cos policial a través del seu compte de Twitter. El cos ha traslladat el condol a familiars, compays i amics. “Tot i la nostra tristesa i dolor, continuarem trefballant amb la mateixa fermesa al servei dels ciutadans”, ha afegit. Per la seva banda, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha traslladat el condol als familiars i amics de l’agent, així com “tota la solidaritat i un agraïment profund a tots els mossos que treballen cada dia per protegir-nos”. L’agent estava destinat a la comissaria de Premià de Mar. Entre els més de 17.000 mossos hi ha 1.402 agents confinats a casa i 66 han donat positiu en covid-19.

ACN