Tres dones detingudes per robar a un avi que estava confinat a casa seva

La detenció es va produir al carrer de la Zeta de Valls

La Policia Local de Valls va detenir, el passat dilluns 13 d’abril, tres dones que van robar un avi que vivia sol i confinat al seu domicili. Els agents de policia van rebre l’avís en què en un pis de la Muralla del Castell de Valls, on viu un home de 80 anys, se sentia soroll i crits estranys.

Eren les set de la tarda i una patrulla de la Policia Local es va personar al lloc dels fets. En arribar van observar com tres dones sortien corrent carregades de diferents objectes que havien robat en aquest pis. Entre els diferents objectes robats hi havia una televisió. En aquest moment, es va dur a terme una persecució per diferents carrers de la ciutat que va acabar al carrer de la Zeta. En aquest punt les tres dones van ser rodejades i, finalment detingudes pels agents de la Policia.

En aquests moments es va iniciar una persecució en diversos carrers que va acabar a la plaça de la Zeta. En aquest punt, les tres dones van ser rodejades i detingudes. Durant la detenció van oferir resistència, fins al punt que una d’elles, va escopir a un dels agents, cridant-li que tenia la sida. Davant del dubte, i a l’espera que s’acabi demostrant si és cert o no, l’agent es troba de baixa preventiva.

Les tres detingudes ja tenien anteriors antecedents per altres delictes. A part de ser acusades de delictes de robatori, també se les imputa un delicte de saltar-se el confinament de manera reiterada.

Amb aquestes detencions, des que es va iniciar el confinament a Valls s’han produït un total de sis detencions, dos en el mes de març i quatre en el que portem de mes d’abril.