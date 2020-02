Quins són els objectes més perduts i recuperats per a la Policia Local de Valls?

La comissaria de Policia Local de Valls recull objectes perduts durant l’any

La Policia Local de Valls, durant l’any 2019, va recollir un total de 111 objectes perduts d’ells 38 carteres o moneders, el grup d’altres, amb 24 casos, i el segueixen els mòbils, amb 20 casos.

De fet, si ens fixen en els darrers deu anys, aquest servei del cos policial vallenc ha gestionat gairebé un miler d’objectes perduts, de mitjana un centenar cada any. En concret, en la darrera dècada han gestionat 982 objectes perduts. Si es va al detall d’any a any, excepte en dos casos —el 2014 i el 2015, en què per diverses causes es van recollir menys objectes perduts— la majoria dels anys estan al voltant del centenar de mitjana.

Els objectes que més es troben són carteres-moneders, DNI, mòbils i bosses de mà. En el global de la darrera dècada, de carteres-moneders se n’han recuperat un total de 380; de DNI, 192; de mòbils, 82, i de bosses de mà, 78.

Ara bé, si ho mirem per anys cal fer matisos, ja que trobem que l’any 2010 hi ha objectes perduts que eren freqüents, i d’ençà que han estat cada vegada més excepcionals en el decurs de deu anys, com ara la documentació de vehicles o permisos de conduir; també hi ha casos inversos. Quant als mòbils, any rere any ha crescut els casos d’objectes recuperats, sigui per pèrdua o per robatori i posteriorment llançats a qualsevol lloc.

Pel que fa als objectes trobats menys freqüents i estranys que han arribat a la comissaria de la Policia Local de Valls, en la darrera dècada no hi ha cap cas que cridi l’atenció, cap estridència. Hi ha arribat algun casc de moto, alguna bicicleta o peça de roba.

Referent a com arriben els objectes recuperats a la comissaria dir que la gran majoria, arriben a mans de persones que se’ls troben pel carrer i els porten directament a la comissaria. No és l’única manera, però: hi ha casos en què són portats per treballadors de la brigada municipal o pels Mossos d’Esquadra.