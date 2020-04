Quin percentatge han baixat els delictes a l’Alt Camp des d’inici del confinament?

Un dels delictes que ha baixat de forma dràstica són els furts. Foto: El Vallenc

Els delictes han baixat de manera dràstica des que són efectives les mesures de confinament de la població arran de la pandèmia del coronavirus. El descens delictiu es dona arreu del país i per tant també a Valls i a tota la comarca de l’Alt Camp.



Segons dades dels Mossos d’Esquadra, el nombre de delictes durant el confinament, comparant-los en les mateixes setmanes dels darrers any, a la comarca de l’Alt Camp han baixat un 50, aproximadament, mentre que a la capital, segons dades de la Policia Local de Valls, el descens és de 60%. En quan als delictes que més baixen són els furts i els robatoris amb intimidació



El motiu del perquè baixen els delictes és doble: per un costat, perquè la gent es queda a casa, i per tant les propietats privades queden més vigilades, i per l’altre, perquè els delinqüents també fan en certa manera confinament no movent-se tant per por a ser enxampats, a més de que perquè les víctimes potencials no van pels carrers i places.

També cal destacar que quan va començar el confinament dels ciutadans a les cases, els Mossos d’Esquadra tenien una previsió que podrien augmentar alguns delictes com els de violència de gènere —a més temps hi ha més possibilitats que hagi problemes i discussions de parella, per tant poden augmentar els casos de violència de gènere—, i els casos de ciberdelictes a la xarxa, en haver-hi un increment d’usuaris tant pel que fa a teletreball com per qüestions d’oci. Però, per ara, segons mossos durant el confinament aquests dos delictes no han augmentat a l’Alt Camp.

Ara bé, també fa un matís important, Això no vol dir que quan s’acabi el confinament no hi pugui haver un increment de denúncies que ara no es fan per una qüestió de mobilitat. Cal recordar que en la majoria de delictes comuns la víctima té un any abans que prescriguin.