Protecció Civil informa de l’emissió de vapor d’aigua en una empresa química de la Pobla de Mafumet

Protecció Civil ha informat d’un incident menor a l’empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, que està provocant l’emissió de vapors d’aigua a l’atmosfera, segons han confirmat tant l’empresa com el parc químic. Els sensors no han detectat producte tòxic. En aquesta planta va morir un treballador al maig passat per una fuita d’amoníac. El sindicat CGT ha fet una piulada alertant d’una nova fuga a la petroquímica. “De nou sonen les alarmes a Carburos Metálicos! No són casos aïllats. Els seus beneficis no poden estar per sobre de les nostres vides”, ha exclamat a través de Twitter.

