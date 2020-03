Primeres sancions de la Policia Local per garantir el confinament

El nombre d’agents amb què compta la Policia Local són, per ara, els mateixos que en una setmana normal.

Al llarg d’aquesta setmana de funcionament de les mesures de l’estat d’alarma pel coronavirus, la Policia Local de la ciutat de Valls ha fet tasques especials de vigilància perquè es compleixi escrupolosament el decret, així com per informar els ciutadans que no l’estaven complint.

Les actuacions de la policia vallenca s’han dividit en dues fases. La primera es va dur a terme durant el cap de setmana i fins al dimarts passat, i va consistir a fer tasques d’informació a la ciutadania i de vigilància als establiments que no poden obrir per llei. En aquells moments, com exposava Carles Serra, cap de la Policia Local de Valls, es vetllava perquè “els establiments que no poden obrir no ho fessin”, a més de vigilar que “no hi hagi cap aglomeració de persones pels carrers”. La policia va centrar-se, doncs, en aclarir dubtes i informar de “què es pot fer i què no”.

D’altra banda, dimecres es va entrar en la segona fase, que ja incloïa posar en marxa les sancions. La Policia Local va intensificar controls mixtos amb els Mossos d’Esquadra en punts concrets, com la zona del polígon. Des d’aleshores també han iniciat controls a peu per carrers i places. La Policia Local informava el nostre setmanari que durant el primer dia ja es van posar una desena de multes de persones que no complien les ordres de confinament.

Pel que fa a les persones a les quals s’ha hagut de cridar l’atenció o sancionar, hi ha persones de totes les edats, tant joves com adults. El nombre d’efectius amb què compta la Policia Local per fer front a la crisi sanitària són, per ara, els mateixos que tenen habitualment. Hi ha la possibilitat de recórrer a agents que aquests mesos fan el curs de policia —que es continua fent per via telemàtica—, però fins al moment cobreixen el servei amb els efectius de cada setmana.