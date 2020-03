Per ara a Valls s’han posat una vintena de sancions per saltar-se el confinament

Un dels controls policials al polígon.

Els controls de la Policia Local de Valls pels carrers de la capital de l’Alt Camp han portat fins ara un total de 22 sancions a persones que se salten normes bàsiques del confinament marcades per l’estat d’alarma, segons dades de la Policia Local de Valls. També hi ha hagut dues detencions, a dues persones que no només no escoltaven el que deien els agents policials, sinó que a més a més, van fer-ne cas omís.

Cal recordar que les sancions, en aquests casos, són com a mínim de 100 euros, però que la xifra pot ser molt superior si hi ha reiteració i poden arribar a sancions de 600.000 euros. La Policia Local de Valls en els dies vinents continuarà fent els controls que siguin necessaris perquè la gent respecti les ordres de confinament a casa dictades pel reial decret de l’estat de l’alarma.

Ara bé, els cossos de seguretat com la Policia Local de Valls volen fer una crida a la ciutadania perquè compleixin estrictament les ordres que hi ha i que es deixin de viure situacions de picaresca com s’han trobat en els darrers dies. Són aquelles situacions que es poden qualificar de permeses fins a un límit. Dos exemples que agents de la Policia Local s’han trobat molt freqüentment: la persona que va a comprar la barra de pa cada dia, o que surt a comprar cada dia quan es pot fer de manera més intercalada de dies i fer despensa, o aquella persona que porta una bossa al damunt i quan se l’atura diu que va a comprar quan no és cert. Un altre exemple són les persones que van a passejar el seu gos, passejada que s’ha de fer una sola vegada al dia i entorn del domicili, no tres o quatre vegades, o que passeja pel Fornàs quan el veí viu al Portal Nou, per exemple.