Mossos de la comisaria de Valls confinats per seguretat

Agents de Mossos d’Esquadra de la comissaria de Valls estarien confinats a les seves cases després de patir alguns símptomes que podrien estar relacionats amb el covid-19. Tot i que no ha estat confirmat pel departament, es tractaria d’un escamot.

Arreu de Catalunya, diferents agents de Mossos d’Esquadra han patit casos de positiu de covid-19, mentre que altres es troben en quarantena. En el cas de Valls, i tal com informava Diari de Tarragona, diferents agents del cos de Mossos d’Esquadra de Valls estarien confinats a les seves cases en patir algun símptome relacionat amb el coronavirus. Tot i així els serveis del cos de seguretat no es veurà debilitat tot i les “possibles baixes que es poden produïr aquests dies”. De moment, no hi ha cap cas confirmat de positiu.