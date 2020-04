L’USPAC afirma que “és transcendental la realització de tests als companys confinats abans de tornar al servei”

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) afirmen la trascendalitat de realitzar el test als companys confinats per possible Covid-19 “abans de tornar al servei”, com afirmaven en un comunicat emès avui 2 d’abril. El sindicat de Mossos afirmava que ja va denunciar la manca d’elements de protecció i formació davant del coronavirus però que la resposta va ser “sou uns alarmistes, tenim la els magatzems plens de material de protecció en cas de ser necessari”.

La USPAC reclama que és possible la realització de test perquè “es poden adquirir precisament en els laboratoris amb els quals la mateixa Generalitat treballa, tal com vam demostrar en la demanda”, i recorden que el cost de cada test són de 100€ i diuen que des del Departament d’Interior “no s’ha mogut un dit en tot aquest temps per protegir els Mossos d’Esquadra, més aviat al contrari”.

En aquest sentit, després de diversos “requeriments no atesos” i davant la situació de risc evident per a la salut de “tots nosaltres i les nostres famílies”, van presentar una demanada judicial l’1 d’abril davant la Sala Social del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya que “estima ímtegrament la demanda presentada pel cap dels nostres serveis Jurídics”.