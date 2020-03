Les policies faran controls en espais públics i transports per garantir la limitació de moviments

El Ministeri de l’Interior ha emès una ordre per establir una “acció concertada” dels diversos cossos policials, un cop el Consell de Ministres va aprovar el decret d’estat d’alarma pel coronavirus, que inclou que els Mossos d’Esquadra i les policies locals quedin sota les seves ordres. L’ordre també inclou el personal de seguretat privada. En l’ordre, el ministre Fernando Grande-Marlaska estableix que els cossos policials faran “dispositius de seguretat, fixos i mòbils”, a les vies i espais públics i a la xarxa de transport per “assegurar el compliment de les mesures limitatives de la llibertat ambulatòria”. A més, l’ordre avisa que els ciutadans que incompleixin o es resisteixin a ordres de l’autoritat podran ser sancionats.

Segons informa el Ministeri de l’Interior a través d’un comunicat, aquests dispositius de seguretat es faran particularment “en aquells llocs o franges horàries que específicament es puguin veure afectats per les restriccions que s’acorden”.



L’ordre recull que caldrà tenir en compte “en tot cas” la necessitat de garantir que els ciutadans “puguin accedir al seu lloc de treball i als serveis bàsics en cas necessari”, així com “permetre la mobilitat del personal d’entitats dedicades a la prestació de serveis essencials o al proveïment i distribució de béns i serveis de primera necessitat”.



El decret d’estat d’alarma que ha aprovat el govern espanyol estableix que els ciutadans només podran circular per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres sanitaris; desplaçament al lloc de treball; retorn al lloc de residència habitual; assistència i cura de grans, petits, dependents i persones amb discapacitat; desplaçament a entitats financeres o d’assegurances, o per causa de força major.



“la ciutadania té el deure cívic de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions”

La resolució aprovada pel Ministeri de l’Interior mantindrà la seva vigència mentre la tingui el decret d’estat d’alarma i té com a destinataris tots els cossos policials, i també el personal de les empreses de seguretat privada. Tots ells queden sota les ordres de Grande-Marlaska per a “la protecció de persones, béns i llocs”, i amb l’objectiu de garantir una “acció concertada”. En la resolució s’imparteixen “criteris comuns d’actuació” per tal que treballin de forma “coordinada sota el comandament del ministre de l’Interior”.



Així, la resolució afirma que “la ciutadania té el deure cívic de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions” i adverteix que “l’incompliment o la resistència a les ordres de l’autoritat competent serà sancionat segons el que disposen les lleis”.



“Proporcionalitat i necessitat”

En qualsevol cas, l’ordre del Ministeri remarca que les mesures s’han d’aplicar d’acord amb els principis de “proporcionalitat i necessitat”, amb l’objectiu de “protegir la salut i la seguretat dels ciutadania i contenir la progressió de la malaltia”.



El Ministeri remarca que en tots els dispositius de seguretat “es potenciarà la col·laboració i coordinació entre cossos policials amb competència en cada àmbit territorial”, així com la col·laboració del personal de seguretat privada que presti servei a les instal·lacions i serveis afectats.



Centre de Coordinació Operativa

El Ministeri de l’Interior constituirà un Centre de Coordinació Operativa per assegurar una “transmissió permanent i contínua d’informació” amb les forces de seguretat per a la difusió d’ordres i directrius d’actuació i per a la recepció i seguiment de novetats.



Suport a professionals sanitaris

L’ordre també posa a disposició de les autoritats i dels professionals sanitaris els cossos policials per “auxiliar institucions i professionals” en les situacions que sigui necessari per poder prestar assistència mèdica urgent. De fet, es reforçaran les mesures policials de seguretat per garantir el funcionament dels centres sanitaris, i també a establiments que elaboren, emmagatzemen i distribueixen productes farmacèutics i sanitaris. A més, quan calgui també es donarà suport als desplaçaments de serveis sanitaris o d’emergències.



Subministrament d’aliments

A més, els cossos policials també hauran de prestar suport a les mesures destinades a garantir el subministrament d’aliments i d’altres béns i serveis, i es reforçaran mesures per garantir el funcionament d’infraestructures crítiques. També es faran tasques per garantir el tancament de l’activitat comercial i actes de culte.



Finalment, l’ordre també preveu un apartat per a la protecció de la salut dels agents i garanteix que “s’observaran en tot cas les recomanacions i instruccions impartides per les autoritats sanitàries” per a la prevenció del coronavirus.