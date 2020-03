La Policia Local, per ara, només avisa els infractors de les mesures per contenir el coronavirus

Agents de la Policia Local de Valls

En el decurs del primer cap de setmana de funcionament de les mesures de l’estat d’alerta pels efectes de la pandèmia de coronavirus, la Policia Local de Valls ha fet tasques especialment de vigilància perquè es compleixi escrupolosament el que diu el decret i informar els ciutadans que per diferents motius no ho complien.

Carles Serra, cap de la Policia Local de Valls, ens ha explicat: “Les feines a què estem dedicant les patrulles de la Policia Local de Valls van dirigides a complir els decrets fets tant des del Ministeri de l’Interior com des de la Generalitat, segons els quals hem de vetllar perquè els establiments que no poden obrir segons el decret no ho facin i només ho puguin fer el que s’indica en l’ordre. També vetllem i vigilem que no hi hagi cap aglomeració de persones excessives pels carrers. Durant aquests dies en tots els casos en què hem hagut d’intervenir hem informat i aclarit dubtes pràctics del que es pot fer i del que no, però no hem posat cap sanció a les persones que s’han saltat les normes.”

Dos exemples d’actuacions que ha hagut de fer la Policia Local de Valls durant el cap de setmana en aquest sentit han estat: fer fora un grup de joves que jugaven en una pista de bàsquet, un espai públic, o aclarir si un establiment de pizzes havia de tancar o podia estar obert perquè oferia el servei a domicili.