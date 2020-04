La Guàrdia Civil inspecciona una nau industrial a Valls que albergava un taller mecànic amb nombroses irregularitats

Els fets pasaven en una nau situada al polígon de Valls

Agents de Servei de Protecció de la Naturalesa (PACPRONA) de la Guàrdia Civil de Valls, van sorprendre a diverses persones en els exteriors d’una nau situada al polígon industrial de Valls realitzant la compravenda de vehicles, sent aquesta una activitat no imprescindible que justifiqués la reunió de persones a la via pública i fora del seu domicili habitual.

Els fets es remunten a divendres passat quan components de l’PACPRONA es trobaven realitzant servei de vigilància mediambiental i de reforç de vigilància per al compliment dels termes de l’estat d’alarma, cobrint gràcies als seus vehicles tot terreny llocs remots o de difícil accés, per detectar activitats no autoritzades i que poguessin ser un risc per a la propagació de virus, quan van detectar a diverses persones en els exteriors d’una nau industrial que pels residus existents a la mateixa pogués albergar un taller de reparació de vehicles.

Després aproximar-se a la instal·lació es van anar descobrint especejament de vehicles, vessaments de combustible i altres residus perillosos per al medi ambient, no trobant-se la instal·lació autoritzada per exercir cap tipus d’activitat professional, de manera que després d’obtenir autorització verbal del responsable de la misma, se descubrió en su interior varios vehículos en proceso de reparación y despiece, observando como no se seguía una correcta gestión de los residuos que generaba.

Després de preguntar pel motiu de trobar-se reunit amb certa quantitat de persones a la nau, va manifestar que realitzava la venda d’un vehicle, sent informat que aquesta activitat no justificava la reunió d’aquestes persones en aquestes dates on es restringeix el moviment de persones.

En conseqüència es van detectar 7 infraccions administratives relacionades amb l’activitat de l’establiment, a el mateix temps es van confeccionar ofici-denuncia el personal que es trobava present per incomplir les mesures imposades en el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.