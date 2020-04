Ingresa a presó un home per entrar a robar a una casa i per saltar-se quatre cops el confinament

El detingut havia intentat robar en un domicili de l’Avinguda Illes Balears de Valls.

L’home que la Policia Local havia detingut aquest dimarts 7 d’abril per entrar a robar una casa a Valls, finalment ingressa a presó després d’haver passat pel jutjat de Valls aquest dimecres al migdia.

Un veí de la capital de l’Alt Camp va ser enxampat per la Policia Local entrant a un domicili del Carrer Illes Balears del Barri de la Fraternal de Valls aquest passat 7 d’abril. El detingut finalment ha entrat a presó després que aquest migdia hagués passat pel jutjat de Valls. El jutge ha decretat presó per reiteració de delictes i per haver-se saltat quatre vegades el confinament.