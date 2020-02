Foc en una parceŀla abandonada al carrer Boronat de Valls

En una parceŀla abandonada on abans hi havia una nau ubicada entre el carrer Boronat, carrer Mitja Galta i el carrer Hort dels Alls de Valls, la matinada d’aquest dilluns 24 de febrer, per causes que s’estan investigant, s’hi va fer foc, que només va cremar brossa que hi havia acumulada i va provocar un ensurt a les cases i blocs de pisos que hi havia a prop.

L’hora de l’avís fou minuts abans de tres quarts de 3 de la matinada. Al lloc del foc van arribar a actuar fins a sis dotacions de bombers que poc després es van reduir fins que es va donar per totalment extingit, cap a les 8 del matí. També hi van actuar efectius de la Policia Local per tallar els carrers al trànsit mentre actuaven els bombers.

Parceŀla abandonada on abans hi havia una nau ubicada al carrer Boronat.

Aquest és el segon incendi en una parceŀla abandonada al nucli antic de Valls amb poques setmanes de diferència —la darrera, una casa abandonada del carrer Sant Benet— i en circumstàncies semblants: foc de nit, per causes no del tot aclarides, encara que tot apunta de foren provocats, i en què només va cremar brossa acumulada.