Denuncien una violació cada setmana durant el 2019 a la demarcació de Tarragona

La demarcació de Tarragona va registrar l’any passat 39.547 infraccions penals, un 0,6% menys que l’any anterior. Segons l’estadística de criminalitat publicada pel Ministeri de l’Interior a partir de dades dels Mossos d’Esquadra i dels cossos de seguretat de l’Estat, els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual es van disparar un 34,3% el 2019 –de 239 a 321 casos. Aquí destaca sobretot l’augment d’un 50% de les agressions sexuals amb penetració, que van passar de 40 a 60 al Camp i l’Ebre. Entre els tipus delictius que van a l’alça també destaquen el tràfic de drogues amb un 30,2% d’increment, els delictes greus i menys greus de lesions (8,5%), els robatoris amb violència i intimidació (5,9%) i la sostracció de vehicles (6,1%).

Per contra, a les comarques tarragonines hi va haver set homicidis dolosos i assassinats consumats, un menys que el 2018, i 21 en grau de temptativa, un 12,5% menys que l’any anterior. Els segrests van passar de quatre a tres. Els robatoris amb força en domicilis van retrocedir un 7,1%% -fins als 3.291, la qual cosa equival a una mitjana de nou al dia- i els furts van baixar un 3,9%, fins als 9.382 casos -26 diaris.



Pel que fa a les grans ciutats de la demarcació, els fets delictius coneguts només van créixer a Reus i el Vendrell, segons detalla l’estadística, mentre que a la ciutat de Tarragona és on més es van reduir.



Un 30% menys de robatoris amb força en domicilis a Tarragona

Després d’haver registrat un repunt de més del 9% l’any 2018, l’any passat les infraccions penals van retrocedir un 7,2% a Tarragona, fins als 9.011 fets coneguts. A la ciutat es va mantenir la xifra d’un homicidi dolós o assassinat, i es va passar de quatre a cinc temptatives. Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual van pujar de 42 a 58, un 38,1% més. En el cas de les violacions, se’n van denunciar vuit davant les set de l’any anterior.



Els robatoris amb violència i intimidació es van enfilar fins als 314 casos -un 11,3% més-, però els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions van davallar un 22,7%. Aquí destaca sobretot el descens dels robatoris amb força en domicilis, amb un 29,8% menys de casos -de 630 a 442. Els furts també van recular un 7,3%. Per contra, es van sostreure 140 vehicles -un 8,5% més- i els casos de tràfic de drogues van passar de 28 a 46, un 64,3% més.



Reus manté els dos homicidis

A Reus les infraccions penals van repuntar un 4,4%, fins als 5.301 fets coneguts. Entre els fets més destacats consten homicidis dolosos o assassinats consumats, els mateixos que l’any anterior. Pel que fa a les violacions, el 2019 se’n van denunciar deu, una més que l’any anterior. En conjunt, els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual van pujar un 44,1% a la capital del Baix Camp, de 34 a 49.



Els robatoris amb violència i intimidació van repuntar un 9,6% a la ciutat, mentre que els robatoris amb força en domicilis van caure un 15,3%, fins als 276 incidents. Els furts es van mantenir estables, per damunt del miler de casos coneguts. L’any passat es van sostreure a Reus menys vehicles -de 82 a 72-, però va haver-hi gairebé un 30% més denúncies per tràfic de drogues -de 38 a 49.

De cap violació denunciada el 2018 a cinc l’any passat al Vendrell

El Vendrell va augmentar un 2,9% les infraccions penals, de 2.103 a 2.164. L’any passat no va haver-hi cap homicidi o assassinat consumat, però sí una temptativa. Els delictes sexuals van passar aquí de 10 a 23 casos, un 130% més. En el cas concret de les violacions es va passar de cap denúncia el 2018 a cinc l’any passat.



A la capital del Baix Penedès els robatoris amb violència i intimidació es van mantenir sobre els 64 casos i els furts van repuntar un 8,8%, amb 408 fets. Van anar més a l’alça els robatoris amb força en domicilis, amb un 14,4% d’increment (214 fets), mentre que les sostraccions de vehicles i el tràfic de drogues van recular al voltant del 35%.



Cauen els robatoris en domicilis a Cambrils

Cambrils va passar de 1.519 infraccions penals a 1.436, una variació del -5,5%. El 2019 no va haver-hi cap homicidi -a diferència dels dos anteriors, quan se’n va comptabilitzar un-, ni tampoc temptatives. Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual van passar de sis a tretze -un 116,7% més- i, en el cas de les agressions sexuals amb penetració, es va passar de dos a tres casos.



D’altra banda, els robatoris amb violència i intimidació van repuntar un 53,8%, de 26 a 40 fets, mentre que van baixar un 28,7% els robatoris amb força en domicilis –de 172 a 122 l’any passat. Els furts també van caure un 10,5%, quedant-se en 349 fets coneguts. Els delictes de tràfic de drogues es van mantenir, amb cinc casos.



Menys robatoris i furts a Tortosa

Les infraccions penals van retrocedir un 4,6% a Tortosa, de 1.136 a 1.084. L’any passat va haver-hi dos homicidis o assassinats consumats, i cap en temptativa. Es van denunciar cinc violacions, dues més que el 2018. En conjunt, els delictes sexuals van passar de nou a setze –un 77,8% més.



Els robatoris amb violència es van duplicar, de set a catorze casos. En canvi, els robatoris amb força en domicilis i establiments van augmentar van caure un 34,7% -de 95 a 62 casos. En el cas concret dels domicilis, el descens va ser del 30,9%, amb 47 fets coneguts. Els furts van retrocedir un 15,4%, amb 215 incidents, i va haver-hi dotze sostraccions de vehicles –quatre més que l’any anterior. Els casos de tràfic de drogues també van repuntar un 55,6%, de nou a catorze fets.