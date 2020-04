Enxampen un home robant a l’interior d’una casa a Valls a ple llum del dia

Carrer Illes Balears de Valls.

La Policia Local ha detingut un home que intentava cometre un robatori a l’interior d’una casa a Valls. Els fets han passat aquest dimarts 7 d’abril al voltant de les 4 de la tarda. Un veí del Barri de la Fraternal, concretament del Carrer Illes Balears va adonar-se que hi havia un desconegut a l’interior d’una casa i va trucar a la Policia Local de Valls. Aquesta, ràpidament va anar al lloc dels fets i va enxampar al lladre dins de la casa en plena acció delictiva, i es va procedir a la seva detenció. A part de ser acusat de robatori també se l’acusa de saltar-se el confinament.

Per altra banda, dissabte va ser enxampat al Passeig de l’Estació, al voltant de les 8 del vespre, intentant robar un cotxe, però en el judici ràpid se’l va deixar en llibertat amb càrrecs. Alhora se sospita que aquesta mateixa persona podria ser l’autor de diversos danys a vehicles -ratllades, rodes punxades, trencament de vidre, entre altres- que s’han denunciat en els últims dies. Aquests fets encara estan sent investigats per la Policia Local.