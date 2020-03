Els Mossos criden a “contrastar” informacions sobre el coronavirus abans de compartir-les per no difondre ‘fake news’

Els Mossos d’Esquadra han fet una crida a “contrastar” les informacions rebudes sobre el coronavirus abans de compartir-les per no difondre ‘fake news’. El sergent César Valentines, de l’Àrea de Comunicació dels Mossos d’Esquadra, ha explicat a l’ACN que quan detecten notícies falses utilitzen les xarxes socials per combatre-les. Per ajudar a identificar notícies “a vegades només observant detingudament el propi contingut ja veus que alguna cosa no quadra, des de faltes d’ortografia fins a un contingut bastant il·lògic”, exposa Valentines. Abans de compartir informacions recomana “mirar la font” d’on procedeix, “meditar deu segons” i “contrastar” el contingut de la informació “anant a una font oficial”.

El compte oficial de Twitter del cos policial periòdicament difon missatges en aquesta línia. “Si heu rebut un àudio on s’explica que es decretarà l’estat d’excepció en les properes hores per part de la UME, que es tancaran els supermercats i que anem a comprar de forma massiva, ÉS FALS! Actuem amb responsabilitat, segueix comptes oficials”, exposa en una de les darreres piulades.



Si bé els Mossos d’Esquadra no fan un “monitoratge permanent” per detectar les notícies falses, les detecten perquè són “usuaris intensius”, explica Valentines. “S’ha d’agrair la col·laboració ciutadana perquè moltes vegades són usuaris que ens adverteixen de la seva existència”, afirma.



Especialment en episodis com el que es viu en aquests moments pel coronavirus el cos utilitza les xarxes socials per transmetre el que considera que és “informació valuosa”. “Hem d’arribar al ciutadà per dir-li allò que pot fer i el que no pot fer, donar-li consells, recomanacions, ajudar-lo en allò que faci falta”, conclou.

ACN