Els Mossos adverteixen d’una estafa on se suplanta la identitat d’Endesa

La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra investiga una estafa on s’utilitza el nom d’Endesa, ja sigui per WhatsApp o per correu electrònic.

Endesa aconsella als ciutadans extremar les precaucions durant l’estat d’alarma provocat pel Covid-19 per tal d’evitar ser objecte d’una estafa per part de ciberdelinqüents que es fan passar per la companyia amb l’objectiu d’enganyar els usuaris i aconseguir dades privades per al seu benefici econòmic.

L’estafa acostuma a realitzar-se a través de correu electrònic, tot i que utilitzen també missatges de WhatsApp, en els quals s’utilitza el logo de la Companyia i s’informa el client d’un error en un cobrament, de la necessitat de pagar una suposada factura endarrerida o bé se l’avisa d’una eventual incidència tècnica. A continuació, es demana a l’usuari que cliqui a l’enllaç adjunt i se li sol•liciten dades personals així com de la targeta de crèdit.

La policia adverteix també l’existència de correus electrònics que suplanten la identitat d’Endesa i en els quals s’assegura que la factura s’ha cobrat dues vegades i que es necessiten les dades bancàries o de la targeta del client per tal de procedir a fer-li l’abonament corresponent.