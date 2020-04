Detingut un vallenc a La Pineda per un delicte de tràfic de drogues

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou Vila-seca (Tarragonès) van detenir el passat 14 d’abril un home de 21 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Valls (Alt Camp), com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

Els fets van succeir la tarda del passat 14 d’abril durant el patrullatge preventiu per garantir el compliment de les mesures contemplades en el Reial Decret 463/2020.

Al voltant de les 18 hores una dotació de paisà va detectar un home que sortia d’un camí proper al carrer Camí del Racó de la Pineda. Davant la presència policial, l’home va argumentar-los que anava a comprar i en el moment en què li van demanar la documentació va sortir corrents direcció el carrer Monestir de Poblet.

Acte seguit, els agents van seguir-lo i van interceptar-lo a l’altura del passeig Pau Casals després d’observar com llençava una bossa transparent a unes jardineres. Seguidament, els mossos van recuperar la bossa la qual contenia tres embolcalls de grans dimensions amb 84 grams de cocaïna.

Per tot això, els Mossos d’Esquadra van detenir-lo per tràfic de drogues i també van denunciar-lo per incompliment del Reial Decret. El detingut va passar a disposició judicial el 17 d’abril i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.