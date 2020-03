Detingudes 21 persones i denunciades 2.418 en un dia per incomplir el confinament pel covid-19

Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals han fet 21 detencions i 2.418 denúncies contra persones que han incomplert el confinament pel covid-19 durant les darreres 24 hores. Pel mateix motiu també s’han fet tres actuacions policials a requeriment sanitari o judicial, s’han tancat dos establiments i se n’han denunciat dos més. “Són els que incompleixen la normativa i ens posen a tots en risc davant la pandèmia del covid-19”, ha destacat el conseller d’Interior, Miquel Buch. Durant la roda de premsa telemàtica diària del Govern pel coronavirus el conseller també ha demanat “separar” el certificat d’autoresponsabilitat del dels treballadors essencials publicat aquest dilluns al BOE.

Buch ha volgut aclarir que el certificat publicat pel govern espanyol l’han d’omplir els empresaris per lliurar als seus treballadors. Aquest document és diferent del certificat d’autoresponsabilitat publicat pel Govern que des de fa una setmana els ciutadans es poden descarregar “per anotar si han de sortir per anar a treballar, a comprar o al metge”. “No volem que generi més confusió de la que ha generat”, ha reblat.



Més de 2.000 agents aïllats

Els agents policials aïllats són més de 2.000 i els positius ja sumen més de 200. Als Mossos d’Esquadra hi ha 1.400 agents aïllats de manera preventiva i 101 que han donat positiu. Entre les Policies Locals hi ha 643 agents aïllats i 118 positius.



Pel que fa trànsit, Buch ha dit que fins aquest dimarts a les 13:30 hores la reducció del trànsit de l’àrea metropolitana és d’un 80.5% el de sortida i un 78% el d’entrada, comparat amb un “dimarts normal”. En relació amb el dimarts passat la reducció suposa un 49,1% de sortida un 35,5% d’entrada.



El conseller ha insistit que considera un “problema” el “règim de subordinació adoptat pel govern de l’estat espanyol per fer front a aquest covid”. Buch ha lamentat que en comptes d’optar per “una solució col·laborativa” en aquesta crisi s’hagi “de passar per la porta de Madrid per prendre alguna decisió”.



Per aquest motiu “qui decideix si es manté el confinament a la Conca d’Òdena o no és el govern d’Espanya, no el govern de la Generalitat”, ha afegit en una resposta a preguntes dels periodistes.

ACN