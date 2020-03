Demanen més d’un any de presó a una vallenca per participar en una contramanifestació el 2018

Pla general del cordó de Mossos d’Esquadra a la Via Laietana ple de pintura de colors, el 29 de setembre del 2018. Foto: ACN/ Josep Molina

A una jove vallenca se li demana més d’un any de presó per la seva participació en un acte de protesta a Barcelona contra una concentració de suport a les forces de seguretat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, per les seves actuacions en les càrregues fetes durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

La detenció va ser el setembre del 2018 i la justícia li demana més d’un any de presó.

La manifestació #HoliNoPassareu

La manifestació independentista es va fer el dissabte 29 de setembre de 2018 a Barcelona. En concret va ser una contramanifestació a la concentració de suport als policies que van actuar l’1 d’octubre del 2017 feta per partidaris de l’unionisme i que Catalunya no aconsegueixi la seva independència, ni tan sols que els seus habitants tinguin el dret de decidir. La contramanifestació es va saldar amb un total de sis detinguts, un d’ells una membre d’Arran Valls.

Concentració que es va fer el setembre del 2018 a Valls per demanar la llibertat de la vallenca i la resta de companys detinguts a Barcelona. Foto: El Vallenc

La manifestació, que es va convocar a partir del hasthag #HoliNoPassareu i que va aglutinar milers de persones, va acabar amb càrrega dels Mossos d’Esquadra i els esmentats sis detinguts, entre ells la vallenca.

La tensió es va produir quan els agents dels Mossos d’Esquadra no van permetre als independentistes accedir a la prefectura superior de la Policia Nacional. Entre els manifestants es van repartir pols de pintura per imitar una festa Holi, i la van tirar. Quan la manifestació va arribar al cordó que feien els Mossos d’Esquadra va ser quan es van produir les càrregues policials contra els manifestants.

Cal destacar que l’organització Arran Valls va fer una concentració de suport a la plaça del Blat de la capital de l’Alt Camp per demanar la llibertat de la companya detinguda i per respondre a aquesta detenció.