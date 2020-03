Controls a l’AP-7 per evitar desplaçaments a les segones residències

Controls en entrades i sortides del Polígon de Valls, en una imatge d’arxiu. Foto: El Vallenc

Els Mossos d’Esquadra faran diversos controls per evitar desplaçaments a les segones residències. El desplegament començarà aquest divendres i durarà tot el cap de setmana. Les persones que circulin per les carreteres i no acreditin cap dels motius previstos en el decret d’estat d’alarma seran denunciades. Els Mossos es coordinaran amb les policies locals. Es col·locaran a les principals carreteres i autopistes catalanes, com ara l’A-2 a Alcarràs, la C-16 per evitar el desplaçament a la Cerdanya, i l’AP-7, per controlar la circulació a les comarques tarragonines i cap a les Terres de l’Ebre.

Agents de les Àrees Regionals de Trànsit i les Àrees Regionals de Recursos Operatius s’encarregaran de dur a terme aquests punts de control en vies interurbanes i d’entrada a municipis de segones residències. Els agents controlaran que els vehicles que circulen per les vies no estan infringint les mesures de restricció decretades des del passat 15 de març.



El confinament afecta tota la població, que s’ha de quedar al domicili habitual on viu, i no pot desplaçar-se a altres llocs de residència per passar el cap de setmana. Per aquest motiu, els agents desplegats en aquests punts identificaran i denunciaran totes aquelles persones que circulin sense cap motiu previst en el decret i també les que vagin amb més d’una persona al vehicle. Les sancions per infringir aquestes mesures oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros.



Les activitats a l’aire lliure, passejar, fer esport, anar en bicicleta o córrer també estan prohibides. Els Mossos també treballaran per garantir que ningú se salti les mesures legals vigents i denunciaran aquelles persones que no les compleixin.

ACN