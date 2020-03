Comandaments de les policies locals reclamen equips de detecció ràpida del virus al ministre Illa

El Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (Sicpol) ha adreçat una carta al ministre de Sanitat, Salvador Illa, en què li reclamen equips de detecció ràpida del coronavirus.

A la missiva lamenten que les tasques que fan actualment els 11.000 agents, adreçades principalment a combatre la pandèmia, es fan “amb escassetat de mitjans de protecció i amb una desatenció palmària, per manca de resposta de les autoritats sanitàries de la nostra comunitat autònoma”. D’aquí se’n deriva, afegeixen, que hi hagi un nombre creixent d’agents confinats “de forma preventiva” per la sospita d’infecció. Així, els equips de detecció ràpida permetrien aclarir si hi ha o no covid-19 i, en cas negatiu, agilitzar la reincorporació al servei.

ACN