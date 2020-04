Aquest és el nombre de sancions a Valls per saltar-se el confinament fins a dia d’avui

Un control fet per la Policia Local al Passeig de l’Estació de Valls aquest dimecres 8 d’abril. Foto: El Vallenc

Hi ha ciutadans que segueixen sense respectar les mesures decretades pel govern espanyol per combatre l’expansió del Covid-19 a la ciutat de Valls. Se segueixen comptabilitzant sancions per saltar-se el confinament en els darrers dies.

La Policia Local va posar les primeres sancions a partir del dia 18 de març, i fins al dia 31 de març les sancions van ser d’un total de 52. En els dies que portem de mes d’abril -set-, segueixen havent sancions per no complir amb el confinament. Així, des del dia 1 fins aquesta passada matinada del dia 7 d’abril, s’han registrat 34 sanions més. Així, el total de sancions imposades a la capital de l’Alt Camp s’eleva fins a les 86.

Per altra banda, Policia Local segueix fent realitzant controls aleatoris en diferents entrades i sortides de la ciutat aturant als conductors de vehicles per veure si compleixen amb els requisits per trobar-se fora de les seves cases.