Imatge de l’accident al Tomb de la Paella. Foto: AVPC

A primera hora de la tarda d’aquest divendres 28 de febrer s’ha produït un accident al terme de Valls, concretament al punt quilomètric 26 de la N-240, concretament a la zona coneguda com el Tomb de la Paella.

Un vehicle hauria fet una sortida de via i hauria bolcat, i tal com comenten des de serveis d’emergències s’hauria produït per culpa del temps, ja que hauria relliscat per culpa de l’aigua. Al lloc dels fets hi han assistit una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat.