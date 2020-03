A quines sancions i multes ens enfrontem per saltar-nos l’estat d’alarma?

Control de Mossos d’Esquadra en una entrada a la ciutat. Foto: El Vallenc

Les sancions interposades als ciutadans per saltar-se l’estat d’alarma sense que puguin al·legar alguna de les excepcions previstes en el Reial Decret per la policia i cossos de seguretat de l’Estat, comencen també a succeir-se quantitativament i qualitativament amb penes de multes pels jutjats de guàrdia en multitud de judicis ràpids.

L’article 20 de Reial Decret pel qual es declara l’estat d’alarma diu el següent sobre el règim sancionador: “L’incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l’estat d’alarma serà sancionat d’acord amb les lleis, en els termes que estableix l’article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny .“

”S’han de tenir en compte quatre preceptes legals i que recullen les sancions a imposar als que no respectin les restriccions imposades pel Govern”, explica Mayte González, experta en dret penal i processal.

En primer lloc, la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com llei mordassa. “D’aquesta, recull les sancions de caràcter lleu que es sancionen amb multa de 100 a 600 euros per a aquells que retirin tanques, vorades o altres elements fixos o mòbils col·locats per les forces i cossos de seguretat per delimitar perímetres de seguretat “. Aquestes multes podrien ascendir fins als 30.000 euros si hi hagués desobediència o resistència als agents, “així com la negativa a identificar-se a requeriment” d’aquests o es facilitessin “dades falses o inexactes”, indica la lletrada.

En segon lloc, és aplicable la llei de 2011 sobre salut pública, que fixa multes que van dels 3.001 euros als 60.000 a aquells que realitzessin “conductes o omissions que puguin produir un risc o un dany greu per a la salut de la població “. Aquestes sancions passarien a ser de fins a 600.000 euros en el cas que s’incomplissin “de manera reiterada” les instruccions rebudes o que s’incomplís un requeriment de l’autoritat que comportés greus danys per a la salut.

En tercer lloc, González destaca que “la Llei de 2015 de Sistema Nacional de Protecció Civil. Aquesta imposa multes de 1.501 euros a 30.000 a les infraccions considerades greus per ‘l’incompliment de les ordres, prohibicions, instruccions o requeriments’ de l’autoritat, així com en el cas que no es col·laborés amb ‘els serveis de vigilància i protecció de les empreses públiques o privades’ “. Aquestes sancions s’elevarien fins als 600.000 euros si es considera que aquesta actitud suposa “una especial perillositat o transcendència per a la seguretat de les persones o els béns”.

Finalment, sempre es pot recórrer al Codi Penal i, en concret, al seu article 556. Aquest assenyala que seran castigats amb penes de presó d’entre tres mesos i un any aquells que es resistissin o desobeïssin “greument” els agents de l’autoritat .

La majoria dels incompliments se sancionaran a través d’alguna de les infraccions previstes en els arts. 35, 36 i 37 de la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana (coneguda com a llei mordassa) i “són les que s’han començat aplicar per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, però a la sanció administrativa podrà sumar-se la pena de multa imposada pel jutjat “, indica l’advocada.