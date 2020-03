A presó un jove de Roda de Berà per saltar-se el confinament 18 cops i aprofitar per robar

El jove, lladre multireincident, va amenaçar el propietari de l’estanc d’Alcover.

Un jove de 19 anys i veí de Roda de Berà (Tarragonès) va ingressar ahir, 29 de març, a presó després d’haver-se saltat el confinament decretat per l’estat d’alarma 18 cops i aprofitar per robar. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, el noi és un lladre multireincident especialitzat en la sostracció de mercaderies a camions i compta amb una desena d’antecedents per robatori a vehicles. La nit del 17 de març és denunciat fins a tres vegades per saltar-se el confinament i voler assaltar un camió aparcat als afores d’un centre comercial de Tarragona. L’endemà, 18 de març, el jove és denunciat tres vegades més per amenaçar el propietari d’un estanc d’Alcover i intentar evitar que tanqués l’establiment per així comprar tabac.

L’arrestat sortia de casa en cotxe i, en moltes ocasions, acompanyat d’altres persones, totes elles relacionades amb robatoris de vehicles. Els dies 19 i 20 de març, el jove delinqüent és denunciat un total de quatre vegades, amb constants faltes de respecte, burles i insults als agents de la policia catalana. Per tot plegat, el noi va ser finalment detingut i posat a disposició del jutge, que va decretar el seu ingrés a presó.

ACN