Vídeo | La vida dels residents i personal durant el confinament a la RAC

La Residència Alt Camp de Valls torna a realitzar un nou vídeo per tal de mostrar als familiars dels residents -i a la població en general- com es troben els usuaris del centre en el decurs d’aquest confinament i estat d’alarma. Ja que els familiars no poden visitar els residents, la Residència va anant pulbicant diferents vídeos.

Després d’un primer vídeo, en la que es podia veure el personal sanitari de la residència i els residents en els primers dies de confinament, la Residència ha elaborat un segon vídeo. En aquest es veuen situacions quotidianes entre el personal i els residents. El vídeo acaba amb el personal de la residència mostrant pancartes de “queda’t a casa. Jo surto per tu”.