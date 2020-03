Vídeo | El bon ambient a la residència Alt Camp

La Residència Alt Camp ha publicat, en els darrers dies, un vídeo del personal i de residents per tal de mostrar als familiars dels residents que l’ambient al centre assistit no ha decaigut en aquestes darreres setmanes, arran de la pandèmia del Covid-19. En aquest sentit, des de la Residència s’ha optat a fer un vídeo molt alegre on surten residents amb molts missatges com “estem bé” o “no sortiu de casa”. A ritme de música, volen demostrar que a la Residència Alt Camp, tot i les circumstàncies especials el bon ambient no es perd.

De fet, des de la mateixa residència informen que estan elaborant un nou vídeo en què sortiran altres residents. Fonts del centre afirmaven que “no van sortir tots els residents en el primer vídeo i per això farem un altre, perquè tots els familiars puguin veure els residents”. I és que el més important, ara, en què des de fa dies que no es poden reunir per les mesures de seguretat implantades en les residències, és confirmar que tots els avis i àvies de la residència es troben en perfecte estat, tant de salut com d’ànims. Com es pot comprovar en el vídeo. En els pròxims dies es publicarà un nou vídeo.