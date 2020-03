Vídeo | El ball de les treballadores d’un supermercat de Valls

En aquestes primeres dues setmanes d’estat d’alarma decretat pel govern espanyol la societat en sí ha fet un gir. La gent està tancada a casa i només pot sortir per algun motiu estricte: anar a treballar, garantir l’atenció a persones vulnerables o anar a comprar, entre d’altres. El sector de l’alimentació és un sector en què els seus treballadors estan exposats. Tot el dia cara al públic i per això han de prendre mesures estrictes de seguretat. Al Bon Preu Esclat de Valls però, no els falta humor i ànims. Així es podia veure en un vídeo que han publicat en què treballadores fan un ball amb una coreografia per a fer més amé aquests dies de restriccions i estat d’alarma.