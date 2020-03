@VallsConfinat, la ciutat batega tot i el confinament

Ricard Farré (a la imatge caracteritzat amb la roba de l’obra ‘Les Feres’) ha estat un dels artistes vallencs que han respost al repte de Valls Confinat. Foto: cedida.

Davant del confinament obligat, l’activitat social s’ha disparat aquests dies a les xarxes, on s’està creant contingut de vídeo, tota mena de reptes virals, humor, concerts improvisats i un llarg etcètera d’activitats amb una bona dosi d’imaginació.

Amb la voluntat de “ser un espai de comunitat per tota la gent i entitats de Valls” i fer més amens aquests dies de confinament, s’ha creat el compte de Twitter @VallsConfinat. El compte vol dinamitzar el teixit social vallenc a través de les xarxes, i ja ha començat a publicar algunes enquestes i jocs relacionats amb la ciutat.

Repte entomat i més que superat

Moltes gràcies, @Aritzeta! 📚❤️



Un bonic fragment de relat en vídeo en temps de confinament 😍🙌🏻



Tots a llegir-la aquests dies 🔍📝#VallsConfinat #JoEmQuedoACasa 🏠 https://t.co/o5OBuCnqw8 — Valls Confinat (@VallsConfinat) March 19, 2020

També s’han llançat alguns reptes cap a artistes de Valls, entre els quals per ara s’ha etiquetat la cantautora Elena Volpini, l’actor Ricard Farré, la il·lustradora Berta Artigal o l’escriptora Margarida Aritzeta. Volpini ja ha respost a la crida, i ha creat “La cançó del confinament”. També ho han fet Farré —que ha penjat un vídeo recitant un dels poemes del seu primer llibre, “Postres del dia”— i Aritzeta, amb un fragment de “Relats del confinament”, titulat ‘Una casa a la carretera’.

Des del compte de Valls Confinat, a més, es van repiulant notícies locals, així com les iniciatives d’entitats, associacions i grups de la capital de l’Alt Camp. Alguns dels que s’han penjat fins ara són els reptes del Cau i el CB Valls, recomanacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, una cançó dels Fenya Rai!, idees que els centres educatius envien per a les famílies o, fins i tot, manifestacions des de casa, com ara la cassolada contra Felip VI que va ressonar ahir per tota la ciutat.