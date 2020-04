Una petició que reclama a Educació donar per acabat el curs escolar recull gairebé 4.000 signatures a les xarxes socials

Una petició a la plataforma Change.org per reclamar al Departament d’Educació que doni per acabat el curs escolar ha sumat gairebé 4.000 signatures en dos dies. Es tracta d’una iniciativa individual d’una mestra que assegura que per a ella el curs “està acabat” i afegeix que “no passa res”. Apunta que les notes “no compten” fins a tercer d’ESO i argumenta que “és pitjor voler fer un nyap que tancar amb set mesos de curs”. La petició es mostra crítica amb les explicacions del conseller d’Educació, Josep Bargalló, a qui acusa de crear una “utopia” ja que defensa que una cosa són les noves tecnologies com a recurs “i una altra com a única eina sense haver-se fet mai”. “Un lloc com l’escola no està a l’ordinador”, defensa.

La petició continua explicant que en l’escola actual la interacció física és “essencial” i lamenta que sembla que ara hi hagi una “competició a veure qui troba més coses brillants o recursos o programes, plataformes per dir uf sóc un/a crack””. “Ningú veu les barreres que això comporta?”, es pregunta. Entre d’altres enumera alumnat amb diversitat funcional, sense mitjans, amb “motxilles familiars importants”, famílies “que no són mestres” i que a més, teletreballen; o les que han perdut algun familiar pel coronavirus. També es pregunta com es podrà avaluar en aquestes condicions.



“Qui cregui en aquesta forma d’educar excloent i gens competencial de bones a primeres és que no veu la importància de l’escola física, de tot el que comporta”, argumenta la petició.

