Una dona de 22 anys de Tenerife que venia de Milà, tercer cas de coronavirus a Catalunya

Un control preventiu als passatgers que arriben de vols a Itàlia.

Salut ha confirmat el tercer positiu per coronavirus a Catalunya. Es tracta d’una dona de 22 anys de Tenerife que venia de Milà i estava passant uns dies a Barcelona. El viatge a Itàlia el va fer entre el 19 i el 25 de febrer. Llavors va volar cap a la capital catalana. Un cop aquí, es va adreçar a l’Hospital Clínic, on està aïllada en estat lleu. S’estudien els contactes estrets que ha pogut mantenir la jove. D’altra banda, hi ha 38 persones en aïllament domiciliari per contacte amb la primera dona infectada per coronavirus i 14 més per contacte amb el segon. Els dos pacients, una dona italiana de 36 anys que viu a Barcelona, i un jove de 22 també de la capital catalana, evolucionen bé.

Com en aquest tercer cas, els altres dos positius havien estat al nord d’Itàlia: la dona a Milà i a Bèrgam, i el noi a Milà. Cap dels tres casos està relacionat. Amb aquest cas ja són 15 els positius actius que s’han detectat a l’Estat.

Quinze casos a l’Estat

El ministeri de Sanitat ha confirmat aquest dijous al migdia dos nous casos de coronavirus a Madrid i l’estat espanyol ja en suma 15 de positius. El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que, a l’espera dels resultats de les investigacions, d’entrada no consta que ni aquests ni el positiu de Sevilla hagin viatjat ni quin pot haver estat el contacte de risc per a la transmissió. En aquest sentit, Simón ha dit que no es pot descartar que siguin transmissions locals. El responsable sanitari ha insistit que Espanya continua en un escenari de “contenció” però que s’està treballant en altres possibles situacions que es poden donar en qüestió de dies.

“A mesura que identifiquem casos dels quals no en sapiguem l’origen, estem més a prop d’un nou escenari”, ha dit.