Un tal Pere presenta el videoclip “Veurem el sol al cel d’Irlanda”

Un tal Pere presenta el primer avançament del nou disc Un llarg hivern (La catenària 2020), on el cantautor gira cap endins i ens mostra la seva part més introspectiva, buscant una producció el més semblant a un directe íntim i de proximitat.

En aquest primer senzill, creat a partir d’un poema d’Ezra Pound, cada estrofa de la cançó esdevé un paradís personal. La tornada, impregna de temporalitat aquests oasis i en qüestiona el sentit i el seu assoliment.

Aquesta cançó ha estat enregistrada amb una única presa a veu i guitarra i Un tal Pere ens el presenta en forma de videoclip, enregistrat a Aviram Estudis per Albert Palomar el Setembre de 2019.

Un tal Pere, un cantautor inquiet i compromès

Un tal Pere neix al voltant d’un moviment de cantautors que revolucionaven les nits de Gràcia de fa deu anys i és des del desaparegut “Macondo Bar” de Camp de l’Arpa on comparteix les primeres cançons i debuta amb l’EP Dies de sol (Temps Record, 2010). Aquell mateix any firma un single per al moviment social “Jo decideixo” i s’explicita el posicionament polític en l’obra del cantautor.

Amb l’àlbum Un nou somriure (Temps Record, 2013) s’endinsa musicalment dins del folk mentre les lletres s’impregnen del seu trasllat al Vallès Occidental i la recerca de la realització personal. Hi destaca la col·laboració de Cesk Freixas a la cançó “Ara és el moment”.

Les fotos mogudes (Microscopi, 2016) esdevé el disc més proper al grunge gràcies a la producció musical d’Albert Palomar. Hi col·labora David Mullor (Ix!) a “Calma aparent”.

La reivindicació de la cultura com a eina de transformació, porta a la creació de l’espectacle “Paraules mogudes” (2017-18) on conjuntament amb l’escriptor sabadellenc David Vila i Ros, l’amor, l’absurd o l’estima per la llengua troben una escletxa que penja l’”entrades exhaurides” en un parell de vetllades.