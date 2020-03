Salut crea un mapa actualitzat sobre els casos de COVID-19 a Catalunya

Mapa de Salut per saber els casos que hi ha a Catalunya, regió per regió

Des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’ha treballat per poder oferir a la població un mapa interactiu que mostri l’estat, l’evolució i la situació actual de la pandèmia del COVID-19 a Catalunya.

Aquest mapa interactiu proporciona a l’usuari dades dinàmiques que es van actualitzant diàriament a partir de les dades que es recullen des del Sistema de Salut. En aquest mapa, no es mostren les dades concretes de contagis de cada municipi. El que es mostra el mapa són el conjunt de dades obtingudes de les diferents àrees bàsiques de Salut. Així, passant el cursor en cada regió del mapa de Catalunya pots veure els casos registrats positius així com la taxa estandaritzada per cada 100.000 habitants

Una àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària de salut. Són unitats territorials formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o, com és el cas de Canet, per un o més municipis en l’àmbit rural.