Retransmissió dels funerals per videoconferència o vetlles via Skype: els enterraments en temps del coronavirus

Pla sencer de dos empleats d’una funerària retirant un cadàver de la residència Nostrallar dels Pallaresos, el 8 d’abril del 2020. Foto. ACN

L’estat d’alarma i les fortes mesures restriccions en els enterraments per la covid-19 han provocat una allau d’ofertes de funerals telemàtics per internet. Algunes esglésies, com la de Sant Agustí de València, ja oficien misses online i els Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid ofereixen la possibilitat de retransmetre els enterraments per videoconferència amb l’objectiu de reduir “l’ansietat” i el “dolor dels familiars” que no poden acompanyar els seus éssers estimats en l’últim adéu. La mesura s’uneix a les que ofereixen funeràries i empreses de Barcelona, Saragossa, Sevilla, Bilbao, Màlaga o Santiago i entre les quals hi ha vetlles via Skype o llibres de firmes virtuals on es poden publicar textos i homenatges als familiars.

Els familiars també poden connectar-se a funerals en ‘streaming’ per Youtube o reunir-se telemàticament amb amics i altres membres de la família a través de videoconferències. A més, plataformes com Facebook disposen d’espais per vetllar les víctimes a través de grups privats.



A aquesta oferta, segons l’Observatori Espanyol d’Internet, s’hi sumen els cementiris ‘online’ i empreses que ofereixen la redacció de biografies pòstumes i, fins i tot, testaments digitals.

ACN