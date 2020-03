Previsió de neu per demà dijous entre 400 i 600 metres

Nevada a Cabra del Camp en una imatge d’arxiu.

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya avisa de la situació que pot produir-se en les pròximes hores en diferents indrets de Catalunya a nivell climatològic. En diferents parts del país hi ha avís de previsió de neu a cotes baixes. A l’Alt Camp s’ha pogut veure aquest dimecres 25 de març una petita nevada “anecdòtica” a Querol, a primera hora del matí, però no ha anat a més. La situació es pot complicar en les pròximes hores tal com avisa el Servei Metereològic.

Si avui dimecres la cota de neu, en diferents punts del país la cota de neu rondava els 600 metres en general, amb el pas de les hores, la nevada es podria estendre a les es comarques de la Catalunya Central i al prelitoral. Demà dijous 26 de març la cota de neu baixarà i oscil·larà entre els 400 i 600 metres en general, tot i que podrà situar-se localment per sota. Es podran superar els 2 cm de gruix a cotes superior a 500 metres.

🎥 VÍDEO l Algunes imatges que ens deixa la nevada d'avui a #Querol pic.twitter.com/SBzC59FGu9 — Ajuntament Querol (@Aj_Querol) March 25, 2020

De fet, el mapa que ha ofert el Departament de Territori i Sostenabilitat de Catalunya mostra com en zones de Catalunya hi pot haver perill alt, entre elles es trobaria la comarca de l’Alt Camp.

Protecció Civil recomana molta prudència en els desplaçaments a les zones afectades per la neu, especialment a les carreteres secundàries, i recorda que la mobilitat s’ha de limitar al mínim i els desplaçaments només es poden fer en els casos previstos pel decret d’estat d’alarma.

Des de Voluntaris de Protecció Civil de Valls tindran diferents membres preactivats per a fer seguiment en cas de ser necessari.