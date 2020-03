Pots treballar amb el nou enduriment del confinament?

Els supermercats seguiran oberts

Amb l’anunci del Govern Espanyol d’endurir el confinament i limitar encara més la mobilitat en els pròxims dies per seguir lluitant per combatre l’expansió del Covid-19, dissabte el Govern aprovava confinar a casa fins el 9 d’abril els treballadors d’activitats no essencials. Però a quins sectors acaba afectant i a quins no? T’ho expliquem.

Molts dubtes sobretot en el cap de setmana després de l’anunci del Govern Espanyol. Així aquesta mesura no afectarà als treballadors sanitaris, supermercats, advocats i treballadors dels sectors financer, gestories, seguretat, telecomunicacions, indústria manufacturera, mitjans de comunicació, venedors de premsa, transport de mercaderies i repartidors de menjar a domicili o de compres per Internet, entre d’altres.

En aquest sentit el reial decret d’estat d’alarma preveu que els serveis necessaris pel funcionament mínim del país puguin estar operatius i permetin als seus treballadors mantenir els llocs de treball.

D’aquesta manera tot el personal sanitari queda exempt d’aquest decret llei. Infermers, metges i personal mèdic -òbviament- seguiran operant per lluitar contra el Covid-19 també afecta als treballadors dels centres i establiments sanitaris com persones que atenen gent gran, menors d’edat o dependents i amb discapacitat. També a aquelles persones que treballen en centres de R+D+I i biotecnològics vinculats al Covid-19, i a la gent que treballa en serveis funeraris. Però a més també afecta al personal d’Institucions Penitenciàries, personal dels serveis de protecció civil, seguretat vial, trànsit i persones que treballen en empreses de la seguretat privada que elavoren tasques de serveis de transport de seguretat. També són considerats treballs essencials aquelles empreses que donen suport al manteniment del material i equips de les Forces Armades.

Seguint amb el bloc de treballs essencials en aquest estat d’alerta publicat pel Govern Espanyol trobem els relacionats amb la cadena de proveïments del mercat i de serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes i alimentació animal, però també productes higiènics, medicaments, productes sanitaris, o de salut. Dins del món de l’hostaleria i restauració poden treballar aquells que presten serveis d’entrega a domicili així com també aquelles empreses que treballen en el comerç per internet, telefònic i/o de correspondència.

En un altre apartat, també podran seguir treballant les empreses que tinguin servei de punt de venda de premsa i els mitjans de comunicació o agències de notícies, i podran imprimir les seves edicions així com distribuir-les. Quant als serveis financers, els bancs, assegurances i serveis d’inversió, també podran seguir treballant. Les mesures també deixen exclosos a advocats, psicòlegs, traductors, procuradors i graduats socials, així com notaries i gestories. Les empreses de neteja i aquelles erlacionades amb el manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància també queden exclosos. També queda fora del permís retribuït recuperable Correus i les persones que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere