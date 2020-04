Més de 1.000 catalans a l’estranger ja estan a Catalunya després de les gestions d’Exteriors amb les delegacions

El nou conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, mirant una pantalla d’ordinador. Foto: ACN

Més de 1000 catalans que es trobaven a l’estranger ja estan a Catalunya, després des les gestions d’Exteriors amb les delegacions. El conseller del departament, Bernat Solé, ha explicat a SER Catalunya que dels 765 casos que s’han posat en contacte amb Exteriors (que representen unes 1.650 persones) s’han pogut resoldre més del 50%.

Per altra banda, Solé ha explicat que a principis de setmana va contactar amb la ministra d’Exteriors, Arancha González Laya, per demanar-li un “sobreesforç” per evitar el preu “abusiu” d’algunes companyies aèries, mentre duri la crisi sanitària derivada pel coronavirus. Segons el conseller, la ministra en va “prendre nota”.

ACN