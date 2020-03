Més de 300 professionals sanitaris estan aïllats a casa a Catalunya pel coronavirus i 25 han donat positiu

Imatge del laboratori de l’Hospital Clínic que fa proves de coronavirus. Publicada el 5 de març del 2020. FOTO: ACN

Més de 300 professionals sanitaris de diversos centres de Catalunya es troben aïllats a casa a Catalunya de forma preventiva per haver estat en contacte amb persones amb coronavirus, segons confirmen fonts del Departament de Salut. Aquesta és una xifra que va variant cada dia.

Els afectats per l'aïllament són metges, infermeres i professionals d'altres perfils sanitaris i han d'estar 14 dies al seu domicili, on se'ls fa un seguiment per si presenten símptomes de la malaltia. A més, 25 professionals sanitaris han donat positiu de la malaltia covid-19, ha informat aquest dilluns Salut.