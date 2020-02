Mantenir a ratlla els virus: deu senzills consells

L’epidèmia de coronavirus que va esclatar a Wuhan, a la Xina, ha posat el món en alerta. Si bé no cal ser alarmistes i s’ha de seguir informació contrastada, ens pot anar bé tenir presents uns quants consells preventius davant dels virus de l’hivern. Alguns dels virus amb més presència al nostre territori són el de la grip i el refredat, que podem mantenir a ratlla amb petits canvis en el nostre dia a dia.

1.- Incrementar la higiene pot fer més difícil el contagi, ja que aquests virus ens arriben a través de les mans i l’aire. Rentar-nos sovint les mans i fer servir un mocador per tossir o esternudar pot evitar la propagació dels virus.

2.- Si convivim amb algú que té símptomes de grip o refredat, serà bo ventilar sovint l’espai i no mantenir-hi gaire contacte. També es recomana no compartir el got ni els coberts amb algú que pugui tenir la grip.

3.- Rentar bé els aliments frescos, especialment els que consumim directament. Mai podem saber del cert si fins que han arribat a nosaltres no han passat per algun espai contagiat.

4.- És recomanable evitar els canvis de temperatura quan sortim al carrer. Abrigar-nos si fa fred i protegir-nos bé el coll amb una bufanda ens anirà bé. És important no compartir la bufanda, així com respirar pel nas, especialment quan som a l’aire lliure.

5.- No fregar-nos els ulls ni el nas ni tocar-nos la boca pot prevenir que ens passin els virus de les mans a altres parts del cos.

6.- Quan anem a llocs públics, cal recordar-nos de mantenir la higiene, i evitar sempre que puguem saludar encaixant les mans o fent dos petons.

7.- Mantenir uns hàbits saludables farà que el nostre cos es trobi més fort davant dels virus. L’esport i una alimentació sana i equilibrada assegurarà que tinguem les defenses a punt i les vitamines i nutrients que necessitem.

8.- De la mateixa manera, fumar ens pot agreujar possibles dificultats respiratòries que ocasionin els virus. Si fumem, és important reduir el consum de tabac i, especialment, intentar no fumar gens si tenim la grip o estem refredats.

9.- El descans és fonamental per mantenir les funcions bàsiques. El nostre sistema immunitari ens ho agrairà i mantindrem les defenses naturals actives.

10.– Si formem part de la població de risc —infants molt petits, gent gran, persones amb malalties greus o cròniques— és important vacunar-nos per prevenir l’epidèmia.

En general, podrem passar la grip sense necessitat d’una visita mèdica. Per evitar saturar els serveis d’urgències, podem trucar al nostre centre sanitari, al Catsalut Respon (061) o anar a la farmàcia a resoldre dubtes. Si a partir de quatre o cinc dies la febre persisteix, sí que es recomana anar al metge.