L’Estat suma 769 nous morts per coronavirus en 24 hores, arriba a les 4.858 defuncions i supera els 64.000 positius

L’Estat espanyol ha sumat 769 nous morts per coronavirus les últimes 24 hores i 7.871 positius en covid-19. L’últim balanç fet públic aquest divendres pel Ministeri de Sanitat és de 4.858 defuncions per coronavirus i 64.059 casos confirmats. Després que dijous es registrés per primer cop en deu dies una baixada de l’increment diari de morts, la d’aquest divendres és la xifra més elevada de defuncions en un sol dia registrada des de l’inici de la crisi. Sanitat xifra en 4.165 les persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) -486 més que el dia anterior-. També s’han donat d’alta 9.357 pacients, 2.342 més amb relació al total de curats registrat fins dijous.

La Comunitat de Madrid continua sent l’autonomia amb més afectats, amb 19.243 positius i 2.412 morts, seguida de Catalunya amb 12.940 casos i 880 morts. El total de positius implica un augment del 14% amb relació a les dades de positius confirmats dijous. És un increment diari menor, ja que el del dia anterior va ser del 18%.



El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat en roda de premsa des de Moncloa que la tendència segueix “suavitzant-se” amb el menor increment percentual de casos confirmats en 15 dies. També ha afirmat que la “sensació” és que “ens estem apropant progressivament al pic” de contagiats.



Simón ha dit que és una dada “favorable” que dona “certes esperances” però ha afirmat que cal ser “prudents” per la manca de test que no permet fer les proves a gran part de ciutadans que tenen símptomes però no es comptabilitzen com a positius.



Pel que fa a les defuncions, els 769 morts en les últimes 24 h implica un augment del 18,8%. Simón ha apuntat que és un percentatge “equivalent” al dels últims deu dies malgrat el nombre absolut sigui el més gran registrat fins ara en un dia. “El que hem de valorar són les tendències” i no el “petit” increment de la dada absoluta amb relació a la de dijous, i ha dit, que apunta a una “estabilització” dels percentatges.



El nombre de persones a l’UCI ha augmentat un 13,2% i el d’hospitalitzats un 14%. Simón ha dit que és un petit descens de l’increment però ha recordat que s’espera assolir el “pic” la setmana que ve amb una major “pressió” dels hospitals. Les altes han augmentat un 33,3% i Simón ha destacat que els curats són gairebé el doble que els morts.