Les mesures que hauran de complir els restaurants i hotels amb el menjar

Els restaurants hauran de facilitar recipients biodegradables sense cap mena de cost afegit pel client

Restaurants i hotels hauran de facilitar que el client pugui emportar-se el menjar que li sobra amb un envàs. Així s’ha aprovat al Parlament de Catalunya aquest dimecres, 4 de març.

Amb la clara voluntat de lluitar davant del malbaratament dels aliments, s’ha tirat endavant una proposició de llei per lluitar perquè als restaurants i hotels de Catalunya es llenci el mínim menjar possible.

En aquest sentit, els restaurants hauran de proporcionar recipients biodegradables sense cap mena de cost afegit si els clients decideixen emportar-se el menjar que ha sobrat. Els diferents establiments hauran de fer constar, a part, a la carta i als menús l’opció de poder-se endur les restes que han sobrat del seu plat. Al mateix temps, un client podrà emportar-se aquestes restes alimentàries amb el seu propi envàs si així ho desitja.

Mesures als supermercats

Per altra banda, la llei també afectarà els supermercats. No podran llançar, els locals de més de 400 metres quadrats, productes que hagin superat la data de consum. Els productes hauran de ser exposats per a la venda al públic en zones diferenciades durant quinze dies abans del seu termini, i amb un preu reduït. Si aquests productes no es consumeixen, els excedents seran destinats a animals, i finalment a usos industrials o a la generació d’energia.

“La lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari és un objectiu de país en què fa temps que sector i administració estem treballant” Consellera d’Agricultura, Teresa Jordà

Mesures de suport a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

La llei també inclou una sèrie de mesures de suport i foment per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris adreçada a l’Administració pública i les empreses alimentàries, com per exemple, el foment de la recerca i la innovació, així com campanyes de sensibilització sobre la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentaris o el foment de bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària.

El malbaratament a Catalunya

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari a les llars, comerços al detall i la restauració va ser 262.471 tones anuals. Això vol dir que cada català malbarata 35 quilos l’any, equivalent a un 7% dels aliments adquirits.

L‘impacte econòmic d’aquestes pèrdues és de 841 M€ anuals i de 112 € per persona i any. Pel que fa a l’impacte ambiental, aquest malbaratament suposa una petjada ecològica equivalent a la utilització de 234.022 hectàrees de conreu, xifra corresponent a l’emissió de 520.723 tones de gasos d’efecte hivernacle, que serien els produïts per 20.300 automòbils durant la seva vida útil.