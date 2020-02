Les claus per sentir-nos més a gust a la feina

Consells per la feina

El nostre lloc de feina és un dels espais on passem més hores diàriament. Per això és fonamental que hi trobem un ambient agradable, tant físicament com emocionalment: sentir-nos a gust a la feina és un element clau per al nostre benestar personal, a més de comportar millores al nostre rendiment. Només amb alguns petits canvis podem aconseguir trencar amb les males dinàmiques i tensions acumulades.

En l’àmbit de les relacions, la comunicació és un dels punts que més cal treballar. Quan portem un temps treballant en un mateix lloc, donem coses per suposades i això podria portar malentesos amb els companys. És important tenir unes tasques ben delimitades i comunicar-nos amb els companys i els superiors sempre que tinguem algun dubte o un altre punt de vista.

En aquest sentit, cal estar preparats per tenir empatia. Hem d’aprendre a separar les crítiques laborals de les crítiques personals. Hi ha moltes maneres d’entendre i veure les coses; saber negociar i posar-se en el lloc de l’altre ens ajudaran a comprendre decisions, debatre-les si no hi estem d’acord i unir esforços.

Fomentar la cooperació en comptes de la competició també ajudarà a rebaixar possibles tensions. El resultat de la nostra feina és comú i, per tant, és la força del treball en equip la que realment suma. Viure en una constant competició amb els companys ens desgastarà i només serveix per crear tensions i desconfiances. Podem treballar la confiança mútua passant una mica de temps amb els companys, per exemple, a l’hora de fer el cafè o dinar. Si això no és possible, podem aportar el nostre granet de sorra sent amables i ajudant els altres quan calgui.

Mantenir una actitud positiva i enèrgica farà que afrontem les tasques i possibles dificultats amb més facilitat. Tenir confiança en nosaltres mateixos també farà que els problemes no semblin tan grans. Hem de tenir present, també, que som humans i pot ser que a vegades necessitem consells o ajuda. Aprendre mai és un error, sinó una oportunitat per fer-ho millor la propera vegada.

A banda de fomentar unes relacions sanes en el nostre lloc de treball, també ajudarà a crear harmonia una bona organització de l’ambient. Els colors clars afavoreixen la concentració, així com una il·luminació adequada i poder mantenir una postura correcta. Algunes plantes també poden fer-nos sentir més còmodes i relaxats. Mantenir la nostra taula o espai endreçat és un altre element a tenir en compte per garantir que trobem les coses quan les necessitem i que ens relacionarem amb els altres de forma més tranquil·la i assertiva.