Les avaries urgents a la llar augmenten un 74% durant el confinament per l’estat d’alarma

Pla tancat d’una rentadora amb el dit d’un dels veïns d’Ullà senyalant el nivell de l’aigua durant les riuades pel temporal Gloria el 24 de gener de 2020 (Horitzontal)

Les avaries urgents a les cases han augmentat un 74% durant el confinament per l’estat d’alarma, segons dades de la companyia de serveis d’assistència a domicili Funciona. “L’increment de les hores dins l’habitatge pel confinament ha propiciat l’augment de determinats serveis d’assistència i reparació que es realitzen a través de les pòlisses d’assegurances de la llar”, ha assenyalat José Luis Marín, director tècnic de Mutua de Propietarios, soci majoritari de Funciona. Els serveis de reparació urgent més demandats són la reparació de calderes (+136%), de xarxes de sanejament o evacuació (+90%) i el gas (+88%). També han augmentat molt els serveis de tècnics especialistes en la reparació d’electrodomèstics (+73%) i televisors (+79%).

“Tots aquells serveis per gremis més relacionats directament amb l’habitabilitat dels habitatges, han augmentat el seu pes en el total de serveis oberts en el període de l’estat d’alarma”, ha corroborat Marín. “En aquesta situació de confinament, les garanties de les assegurances de la Llar i Comunitats són més vigents i necessàries que mai”, ha constatat el director tècnic i de sinistres de l’asseguradora Mutua de Propietarios. Per a dur a terme les tasques d’assistència, els reparadors han de seguir les normes de seguretat i protecció recomanades per les autoritats, com ara mantenir una distància mínima entre persones de 1,5 metres. o rentar-se les mans abans i després de cada servei, entre d’altres.



Així mateix, i com a mesura preventiva, Mutua de Propietarios ha substituït la visita presencial d’un perit pel sistema de videoperitació en tots els sinistres, excepte en els casos urgents que per la seva naturalesa no és possible.

ACN