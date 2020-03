Les agències de viatge fan cancel·lacions i canvis de dates dels viatges

Les agències de viatges de Valls estan rebent aquests dies importants cancel·lacions i canvis de dates de desplaçaments com a conseqüència de la psicosi que està produint l’aparició dia rere dia de més casos de coronavirus (Covid-19).

Així, Viatges Mestres assenyala en declaracions a la nostra redacció que les cancel·lacions són importants, en especial de desplaçament per a aquesta Setmana Santa i per l’ajornament de la celebració de les Falles a València. D’altra banda, els viatges reservats per als mesos de maig i juny estan a l’espera de ser cancel·lats. Viatges Mestres té una clientela, majoritàriament de gent gran, molt propensa al contagi, o persones que tenen gent gram a casa seva que tenen por per si han d’estar quinze dies en quarantena. De cara a l’estiu, encara no hi ha cancel·lacions.

Per la seva part, Viatges Alemany assenyala que el coronavirus els està afectant de ple, amb persones molts nervioses i amb pànic a l’hora d’iniciar un viatge. Molts són els clients de Viatges Alemany que consulten als responsables de l’agència preguntant per les cancel·lacions, i els proposen un canvi de dates arran que les companyies donen facilitats per canviar-les. L’afectació se centra ara per Setmana Santa, amb moltes sortides cancel·lades.