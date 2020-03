L’eina que permet detectar la Covid-19 a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha presentat avui una nova aplicació per a dispositius mòbils que permetrà fer un seguiment de l’evolució de la pandèmia del coronavirus a Catalunya. La nova eina tecnològica, l’app StopCovid19Cat, contribuirà a detectar la malaltia, fer un seguiment dels pacients, veure com evoluciona la pandèmia a Catalunya i afavorir la presa de millors decisions. Tot plegat, ha subratllat la consellera, amb l’objectiu final “d’enfortir la relació de la ciutadania amb el sistema de salut de Catalunya”.

Els ciutadans es podran descarregar aquesta app i, després d’un senzill procés d’acreditació, podran controlar el seu estat de salut sense haver de sortir de casa, mantenint el confinament i sense tensionar els serveis sanitaris. L’app ajudarà les persones que presenten algun símptoma específic de COVID (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, etc.) per mitjà d’un senzill test, que proporcionarà la informació necessària.

La directora de l’Àrea de ciutadania del Servei Català de la Salut, Rosa Romà, ha recalcat que la informació que es bolcarà a l’APP serà “totalment encriptada” i “permetrà elaborar un perfil de pacient en relació a les seves simptomatologies”. També hi constarà si té patologies prèvies o bé si està en procés de gestació o de postpart, etc. D’aquesta manera, Romà ha remarcat que “els ciutadans podran rebre una atenció específica per la seva situació i evolució del seu estat de salut”. El sistema de salut rebrà aquesta informació i cadascun dels dispositius assistencials faran les accions més necessàries per tal que la persona rebi la millor atenció. En el cas de les persones lleus però amb situació de risc, i en el de les persones greus, s’activaran diferents dispositius sanitaris: entre d’altres, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) o l’atenció primària, per poder atendre el pacient de forma adequada.

L’app també permetrà fer un seguiment en el temps dels pacients, amb la qual cosa s’obtindrà un coneixement major sobre l’evolució de la pandèmia a tot el país i de forma localitzada per població. Aquesta app, que estarà disponible en breu per a totes les plataformes, ha estat possible gràcies a l’estreta col•laboració entre TIC Salut -com a empresa pública promotora de la transformació digital en l’àmbit de la salut-; la Direcció de sistemes del CatSalut; l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i també la col•laboració de moltes empreses que durant aquests dies han estat treballant amb el Departament de Salut en diferents projectes fins a tirar endavant aquesta nova eina tecnològica.

El sistema sanitari continua preparant-se

Per la seva banda, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha assegurat que el sistema de salut de Catalunya s’està preparant des de fa dies per l’embat que rebrà en els propers dies. Per Comella, el sistema està treballant amb eficiència, per exemple, amb els plans de contingència dels centres i dels territoris o amb la desprogramació de l’activitat no urgent, el que està permetent alliberar recursos assistencials per augmentar la capacitat d’atenció.

De fet, segons Comella, ja fa dies que es treballa per fer aflorar la capacitat dels centres, tant de la xarxa pública com de la privada, com ho demostra el fet que aquest àmbit, de comú acord i amb col·laboració plena, ja estigui sota coordinació i comandament del CatSalut a disposició del que es necessiti: UCI’s, llits de crítics i semi-crítics, proves de laboratori, etc. De fet, Comella no ha descartat que, si cal, es pugui fer ús de l’oferta hotelera de Catalunya per a reforçar la capacitat del sistema de salut.

El director del CatSalut ha remarcat que, davant aquesta emergència, s’està treballant amb visió nacional però amb actuacions territorials. “El sector salut del país se segueix preparant, i en tot moment ens guia el criteri clínic: tenim confiança plena en els referents del país en epidemiologia, malalties infeccioses i gestió d’urgències, i és evident la necessitat de coordinació per a prendre decisions en una crisi com aquesta”, ha dit.

Adrià Comella ha explicat que el subministrament de material sanitari als centres s’ha garantit, tot i interferències en alguns casos. En aquest sentit, la consellera Vergés ha lamentat que empreses i centres de Catalunya hagin rebut ordres de requisar material i aturar comandes per a la seva centralització a Madrid: “No s’entén, i així ho he fet saber al ministre Illa, que això passi quan el que cal és una gestió ràpida pels nostres centres, on més es necessita”, ha dit. Comella ha afegit que des de fa un mes “tenim una central de compres centralitzada per a proveïdors de centres públics i privats de Catalunya. Si no hi ha circumstàncies extraordinàries es podran anar reposant materials, perquè és una de les prioritats”, ha assegurat.

Per últim, Comella ha agraït el gran nombre d’ofertes de col•laboració (de materials, tecnologia, coneixement, contactes per a l’aprovisionament) que s’estan rebent aquests dies, el que demostra el “país extraordinari i solidari que som”. “El confinament és dur, però és imprescindible. El sistema respon, s’adapta, creixerà, però cal seguir contenint la malaltia”, ha conclòs.