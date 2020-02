L’acte de Puigdemont i el Consell per la República desborda el Parc de les Exposicions de Perpinyà

Milers de persones omplen el Parc de les Exposicions de Perpinyà en l’acte del Consell per la República, el 29 de febrer del 2019. FOTO:ACN

ACN

L’acte del Consell per la República ha desbordat aquest dissabte al migdia el Parc de les Exposicions de Perpinyà. L’inici de l’acte s’ha hagut de retardar una hora per les aglomeracions en els accessos al municipi i per carretera, que ha generat diversos quilòmetres de cua.

Amb tot, milers de persones es concentraven des de primera hora amb estelades, senyeres i rètols reivindicatius fins a la intervenció de l’expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, així com el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general dels republicans, Marta Rovira.

A primera hora del matí, l’alcalde de Perpinyà ha rebut el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Carles Puigdemont. L’acte el condueixen les actrius Carme Sansa i Lloll Bertran que, en començar han xifrat en 150.000 els assistents.

Turull, Forn, Rull, Cuixart i Sànchez fan una crida a la unitat de l’independentisme en l’acte de Perpinyà

Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han fet una crida a la unitat de l’independentisme en les cartes escrites des de la presó que s’han llegit durant l’acte a Perpinyà del Consell per la República. “Us ho imploro, unitat, unitat i unitat. L’acte d’avui simbolitza la victòria sobre els que busquen l’enfrontament entre presos i exiliats”, ha resumit Turull. Per la seva banda, Sànchez ha fet una crida a “derrotar la desunió per evitar que la desunió acabi derrotant l’independentisme”. Per a Rull, la bifurcació entre presó i exili va ser una decisió “encertada” i ha afegit que l’exili ha posat l’estat espanyol “davant el mirall de la seva infàmia”. Una de les paraules més repetides han estat persistència Turull ha basat el seu missatge en fer una crida a la “victòria i l’esperança” i ha replicat aquells que busquen un “enfrontament” entre presos i exiliats que “deixin de fer el ridícul”. Segons ha explicat, les alegries més grans que ha tingut des de la presó han vingut per les victòries a l’exili i per les mobilitzacions al carrer. “Si volem convertir petites victòries amb la victòria total, persistim i persistim. Eliminem del diccionari polític la renúncia i la rendició. Només així podrem estampar la paraula república”, ha afegit.



Per la seva banda, l’exconseller Joaquim Forn ha dit que no es cansarà de reclamar “unitat” i la “complicitat que va fer possible l’1-O”. En aquest sentit, ha reclamat que es recuperi la “moral de victòria”. “Mai ens hem sentit vençuts, ens cal persistir i avançar fent camí. Junts farem realitat el nostre somni”, ha conclòs.



Rull ha contraposat la situació de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí amb la d’Oriol Junqueras, a qui “el regne d’Espanya ha trepitjat el seu dret a ser eurodiputat”. I també ha apel·lat a l’esperit de l’1-O, el “dia que les urnes van derrotar les porres i que un poble digne va dir prou”. D’altra banda, l’exconseller de JxCat ha reivindicat la decisió “encertada” dels membres del govern de Puigdemont de bifurcar-se entre presó i exili.



En la mateixa línia, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha afirmat que “la força de l’exili recorda que units som capaços d’assolir fites impensables”. I ha afegit que cal “mantenir la coherència, la serenitat i la fermesa”. Així mateix, Cuixart ha dit que dos anys i mig després se celebra un acte polític a Perpinyà que l’Estat no hagués volgut que se celebrés.



L’expresident de l’ANC i líder de JxCat, Jordi Sànchez, també ha llançat un missatge contundent en favor de la unitat de l’independentisme i s’ha sumat a “l’homenatge a l’exili i al seu insubornable compromís amb la llibertat de Catalunya”. Segons Sànchez, és moment de “generositat” i ha fet una crida a derrotar la desunió tot alertant que cal evitar que “la desunió derroti l’independentisme”.