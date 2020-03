La Xina autoritza que es provi en humans una vacuna experimental contra el coronavirus

Foto: ACN

La Xina ha autoritzat que es comenci a provar en humans una vacuna experimental contra el coronavirus desenvolupada per investigadors de l’Acadèmia Xinesa de Ciències Mèdiques Militars, segons han informat mitjans locals, que citen Reuters. Científics dels Estats Units també han començat els assajos clínics per desenvolupar una vacuna. Per la seva part, la Comissió Europea finançarà un laboratori alemany que també hi treballa.

De fet, Donald Trump hauria intentat convèncer aquest centre perquè la desenvolupés exclusivament per als Estats Units.

FONT: ACN